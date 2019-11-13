Johnny Depp hayranları Amber Heard’ün kovulması için kampanya başlattı

Ünlü oyuncu Johnny Depp, Amber Heard ile olaylı ayrılıklarından sonra, Heard'ün yer aldığı Aquaman kadrosundan çıkarılması ve başka Warner Bros. yapımında yer almasını engellemek istediği ileri sürüldü. Johnny Depp hayranları ise Change.org'da ünlü oyuncunun Aquaman serisinden çıkarılması için imza kampanyası başlattı.

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki hukuk mücadelesi devam ederken, Depp hayranları “Amber Heard’ü Aquaman 2’den Çıkarın” başlıklı bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasında Heard’ün aile içi şiddet uygulayan asıl kişi olduğu iddia edildi ve 37 bin imza toplandı. İddialardan bir diğeri ise Heard’ün sistematik bir şekilde Depp’in Hollywood kariyerini bitirmeye yönelik saldırılara başvurması oldu.

İmza kammpanyasının açıklamasında ise şu bilgilere yer verildi: “Bilindiği gibi Amber Heard, aile içi şiddetin kaynağıdır. Warner Bros. ve DC Entertainment, bu sebepten ötürü Amber Heard’ü Aquaman 2 kadrosundan çıkarmalıdır. Depp’in açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasında eski karısı Amber Heard tarafından şiddete maruz kaldığını açıklamıştır. 2009 yıldında ise Amber Heard, Yasya Van Ree’ye tekrarlayan şiddet davranışları dolayısıyla tutuklanmıştı”

Ünlü oyuncu Depp’in açtığı başka bir davada, Warner bros. eski başkanı Kevin Tsujihara’dan Amber Heard’ü Aquaman kadrosundan çıkarmasını ve Heard’ün başka Warner Bros. filmlerinde yer almasını engellemesini istediği ileri sürüldü.

Nisan ayında Amber Heard hayranları da, Depp’in Fantastik Canavarlar serisinden kovulmasını istemiş ve bu tepkinin Warner Bros.’u endişelendirdiği yönünde haberler basında yer almıştı.

Başlatılan kampanya henüz Amber Heard’ü Aquaman kadrosundan çıkarmaya yetmedi. Ünlü oyuncu serinin devam filminde de Mera karakterini canlandırmaya devam edecek. Johnny Depp ise Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filminde yine Gellert Grindewald olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.