Johnny Depp için yapılan imza kampanyası hızla büyüyor

Johnny Depp hayranları, ünlü aktörün Kaptan Jack Sparrow rolüyle, Karayip Korsanları serisine geri dönmesi için Disney’i zorluyor.
Depp, yapım aşamasındaki yeni Karayip Korsanları projesinden eski eşi Amber Heard’ün suçlamalarının ardından ayrılmıştı. Heard’ün iddialarına göre, Johnny Depp kendisine fiziksel şiddet uyguluyordu.
Disney’in Johnny Depp’i yeniden Jack Sparrow olarak işe alması için açılan kampanya şimdilik 151 bin imzaya ulaştı.
Kamopanyayı destekleyenler ünlü oyuncuyu “Amber onu dövdü ve herkese yalan söyledi. Depp’i geri getirin” şeklinde savundu.
Disney’in kurbanların karşısında değil, yanında yer olması gerektiğini savunanlar, “Kurbanlar istismarcı muamelesi görmeyi haketmiyor” dedi.
Geçen hafta yayınlanan ses kaydında Amber Heard, Depp’e şiddet uyguladığını kabul ettiği de ortaya çıkmıştı.
Johnny Depp, Karayip Korsanları serisinde 2003 yılından itibaren tam 5 kez Jack Sparrow rolüne hayat verdi.