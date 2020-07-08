Johnny Depp ile Amber Heard’ün iftira davası başladı

Hollywood'un en olaylı boşanmalarından biri olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün iftira davası dün Londra'da başladı. Heard, gazetecilerin önünden kız kardeşi Whitney ile avukatı Jennifer Robinson'ın elini tutarak geçti.

Bir zamanların ikonik çifti Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki iftira davasının ilk duruşması dün Londra’daki Yüksek Mahkeme’de görülmeye başlandı. İkilinin avukatları ise Depp ile Heard’ün aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Mahkeme binasına ilk gelen Amber Heard oldu.

Amber Heard, siyah bir elbise giyerken, corona virüsünden korunmak için maske yerine kırmızı bir bandana kullandı. Ünlü oyuncuya kız kardeşi Whitney ile avukatı Jennifer Robinson el ele eşlik etti.

Eski eşi Heard’e şiddet uyguladığı iddia edilen Johnny Depp de daha sonra avukatıyla birlikte mahkeme binasına geldi. İki tarafın avukatları kendi alanlarında başarılı ve isim yapmış kişiler. Depp’in avukatı David Sherborne, aralarında Meghan Markle’ın da bulunduğu ünlülerden oluşan bir müvekkil geçmişine sahip.

1.2 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Depp’in itibar meselesi olarak gördüğü dava şimdiden kendisine 1.2 milyon dolara mal oldu. Depp, dava boyunca mahkemeye sunduğu ses kayıtları ve görüntüler ile kendisinin şiddet gördüğünü ve çıkan haberler yüzünden bazı filmlerdeki rollerini kaybettiğini kanıtlamaya çalışacak.

Ünlü aktörün avukatları, evlilikleri boyunca Heard’ün kendisini Elon Musk, James Frango ile kendi evlerinde aldattığını iddia eden belgeler sundu.

Depp, ifadesinde zor bir ailede büyüdüğünü ve 14 yaşından beri uyuşturucu kullandığını açıkladı. Evliliğini kurtarmak için çabaladığını söyleyen Depp, “Heard yatağımıza ‘pisleyince’ boşanmaya karar verdim” dedi.

2015 yılında özel jetinde Heard’ün şiddetinden kaçmak için kendisini tuvalete kitlediğini belirten Depp’e dava süresince eski sevgilileri Vanessa Paradis ve Winona Ryder’ın da uzlaşmacı biri olduğuna dair şahitlik edeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Johnny Depp ile Amber Heard’ün 2015 yılında başlayan evlilikleri, iki yıl sonra aile içi şiddet haberlerinin ardından olaylı bir şekilde bitmişti. Heard, evlilikleri boyunca sürekli olarak şiddet gördüğü iddialarının ardından çift, 7 milyon dolar tazminat karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ardından Depp, asıl şiddete uğrayan kişinin kendisi olduğunu söyleyerek Heard’e 50 milyon dolarlık tazminat talebiyle karalama davası açtı.