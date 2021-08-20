Johnny Depp itibarını yeniden kazanmak için savaşıyor

Amber Heard ile çalkantılı bir evlilik yaşayan ve ayrılık sonrası da Heard'ün iddiaları nedeniyle itibar kaybına uğrayıp ciddi zarara uğrayan Johnny Depp, savaşmaya devam ediyor. ABD mahkemesi Depp'in açtığı 50 milyon dolarlık itibar davasını kabul etti.

SOZCU.COM.TR

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2015 ve 2017 yılları arasında evli kalan Amber Heard ve Johnny Depp, 2018’de olaylı bir şekilde boşansalar da ayrılıkalrı yankı uyandırmaya devam ediyor.

Amber Heard’ün ayrılık sırasındaWashington Post gazetesi için kaleme aldığı ve Depp’i “kadın döven” olarak nitelediği yazı sadece Hollywood’un değil tüm dünyanın tepkisine neden olmuştu.

Depp çıkan haberlerden sonra pek çok filmdeki rolünü kaybetmiş, maddi ve manevi zarara uğramıştı.

Mahkeme şimdiye kadar Heard lehine kararlar verse de bu defa Depp’in itibar davasını kabul etti.

Depp 2018’de Heard’a fiziksel olarak saldırmakla suçlandığı makaleyi kaleme alan Sun’a karşı iftira davası açmış ve davayı kaybetmişti. Birkaç hafta süren duruşmanın ardından yargıç, çiftin 15 aylık çalkantılı evliliği sırasında meydana geldiği bildirilen 14 olayı dikkatlice inceledikten sonra İngiltere yayınının iddialarının “büyük ölçüde doğru” olduğuna karar vermişti.

Ancak Depp, Heard’ün yazdığı iddia edilen makalenin Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası'nın (ACLU) yazdığını belgelemeyi başardı. Hollywood’un gözden düşen yıldızı şimdi itibarını yeniden kazanmak için savaşıyor.

Depp yakın bir zamanda da Heard’ün boşanma sonunda elde ettiği 7 milyon doların yarısını ACLU’ya bağışlayacağını beyan ettiğini ancak bunu gerçekleştirmediğini iddia ederek dava açmıştı.

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