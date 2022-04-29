Johnny Depp ve Amber Heard davasında Elon Musk ne yapacak?

Son zamanların en çok konuşulan davalarından biri olan Johnny Depp ve Amber Heard davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

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Çekişmeli bir boşanma süreci geçiren Johnny Depp, Amber Heard ile evliyken Heard’ün SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile kendisini aldattığını ve bir aşk üçgeninde olduklarını söylemişti.

Dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Musk ise, Heard ve İngiliz model Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadıkları iddialarını reddedip Heard ile de boşanma davası açıldıktan sonra birlikte olduğunu söyledi.

CNN’in haberine göre ise Elon Musk’ın, Amber Heard’ün eski eşi Johnny Depp için açtığı davada ifade vermesinin beklenmediği açıklandı.

Musk’ın hukuk ekibine yakın bir kaynak CNN’e haberi doğrularken milyarder iş insanının neden ifade vermek için listede olmadığına dair bilgi vermedi.

MAHKEME DEVAM EDİYOR

35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Davayı kaybeden Depp'in, bu olayın ardından kariyeri ve kamuoyu önündeki imajı ciddi şekilde sarsıldı. Heard da, Depp'e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Davanın ilk duruşması Virginia, ABD‘deki bir mahkemede görüldü.

12 Nisan’da başlayan davanın altı hafta sürmesi bekleniyor. Depp, Pazartesi günü ifadesini tamamladı ve Heard henüz ifade vermedi.

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