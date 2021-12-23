Johnny Depp ve Amber Heard kavgasında yeni tanık: “Johnny’i çıldırttı”

Johnny Depp ile uzun bir dönem aynı müzik grubunda çalan Bill Beano Hanti, Depp ve Amber Heard arasında geçenlerle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Hanti, Heard'ün Depp'i çıldırttığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’a iz bırakan skandallardan biri de Johnny Depp’in Amber Heard’e şiddet uygulamasıydı. Heard, kaleme aldığı bir makalede yaşadıklarını anlatmış; Depp’in kendisine hem fiziksel hem de duygusal şiddet uyguladığını iddia etmiş ve kısa süre evli kalan çift olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Depp, kendisini “kadın döven” olarak manşetlere taşıyan basılı yayınlara da dava açmış, ancak yargıç bu tanımın büyük ölçüde doğru olduğuna karar vermişti.

Yaşadıkları yüzünden Depp’in pek çok iş birliği iptal edildiği gibi ünlü oyuncu, Fantastik Canavarlar gibi pek çok projeden de çıkarıldı. Ancak aktör, kaybettiği itibarı geri almak için savaşmaya devam ediyor.

Ayrıca Amber Heard ve Johnny Depp olayı sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Hatta Discovery+ kanalı konuyla biraz daha ilgilenip bir belgesel hazırlamaya başladı: Johnny Vs. Amber.

“AMBER HEARD, JOHNNY’NİN KARİYERİNİ MAHVETTİ”

Johnny Vs Amber’da ikiliyle ilgili konuşanlardan biri de Depp ile aynı müzik grubunda uzun yıllar beraber çalan arkadaşı Bill Beano Hanti oldu. Hanti,1980’lerde The Kids adlı grupta Depp ile birlikte çalmıştı. Hanti, Amber Heard’ün Depp’in kariyerini mahvettiğini, onu alkol ve uyuşturucu kullanmaya ittiğini söyledi.

Hanti, Heard’ün 2011’deki The Rum Diary’de Depp’le oynadığı başrolü ona yakınlaşmak için kullandığını da öne sürüyor. Aktrisle hiç tanışmadığını kabul etmesine rağmen, “O filmin bir parçası olma fırsatını yakaladı ve çalıştı” diyor. Hanti; Depp’i, Heard ile arasındaki yaş farkı için de uyardığını da anlatıyor: “Ona yarı yaşında olduğunu anladığımı söyledim: ‘Tamam John, 25 yaşında, anlıyorum. Ama onunla evlenme. Onunla evlenmene gerek yok. Sen Johnny Depp’sin’ dedim.”

Hanti sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Hayatını mahvetti, gerçekten yaptı bunu… Kariyerini tamamen mahvetti ve arkadaşlarına, ailesinin bir parçasına mal oldu. Heard, John’un kafasının içine girdi ve onu içki ve uyuşturucu kullandığı noktaya getirip kesinlikle çıldırttı.”

VANESSA ARALARINDA ÖZEL BİR ŞEY VARDI

Paradis ve Depp çiftinin, 22 yaşında Lily-Rose Depp ve 19 yaşında Jack Depp isimli iki de çocuğu var.

Hanti, Depp’in 1998’den 2012 yılına kadar birlikte olduğu eski eşi Vanessa Paradis’a da değindi: “Vanessa ile özel bir şey vardı aralarında ve bunu mahvetti.”

Johnny Vs. Amber, #JusticeforJohnnyDepp (Johnny Depp için adalet) ve #IStandWithYouAmberHeard (Yanındayim Amber Heard) diyen hayran savaşlarına da yer veriyor.

AMBER HEARD’ÜN İDDİALARI UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Olayların bu kadar büyümesinin nedeni de Amber Heard’ün, Hollywood’un ünlü yıldızı ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunmasıydı. Heard, Depp ile ilgili şunları söylemişti:

“Seksi olarak görülebilecek herhangi bir şeyi giymeye çalıştığımda beni küçük düşürürdü, bana “şöhrete aç” gibi şeyler söylerdi, zamanla bunlar daha da kötüleşti. Bana ‘Pekala, senin tecavüze uğramanı izlemek zorunda kalacağım’ diyordu. Bazen olaylar o kadar şiddetli olurdu ki, ya kasten ya da sadece kontrolü kaybedip çok ileri giderek beni öldüreceğinden korktum.”

Heard’ün iddialarına karşılık, Depp itirazlarda bulunmuş ve o da Heard ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmuştu: “Bana vurdu, beni yumrukladı ve tekmeledi. Ayrıca ağır şişeler, soda kutuları, yanan mumlar, televizyon uzaktan kumandaları ve tiner kutuları da dahil olmak üzere defalarca ve sık sık vücuduma ve kafama nesneler attı ve bu beni ciddi şekilde yaraladı.”

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