Johnny Depp ve Amber Heard’ün davasında Hollywood’un ünlü isimleri tanık olacak

Johnny Depp ve Amber Heard boşanmış olsa da aralarındaki dava henüz bitmedi. Gelecek ay başlaması beklenen 100 milyonluk davaya Hollywood'un ünlü isimleri de tanık olarak katılacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kısa bir süre Hollywood’un gözde çifti olan Amber Heard ve Johnny Depp, olaylı bir boşanmadan sonra hâlâ aralarındaki anlaşmazlığı tam olarak çözebilmiş değiller. Amber Heard’ün Washington Post için kaleme aldığı ve aile içi şiddetle ilgili köşe yazısı üzerine açılan milyon dolarlık dava süreci devam ediyor.

Heard’ün, Depp’ten şiddet gördüğünü iddia ettiği yazıdan sonra Depp kısa sürede pek çok projeden çıkarıldı; buna Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolü de dahildi. Ünlü oyuncu, kısa süre sonra vizyona girecek olan serinin üçüncü filminde bu iddialar yüzünden de rol alamadı.

ELON MUSK’TAN ZACK SYNDER’A KADAR PEK ÇOK ÜNLÜ TANIK

Şimdi Depp’in iftira ve karalama olduğunu iddia ettiği ancak Heard’ün şiddet gördüğünü ileri sürdüğü anlaşmazlık için ikili yargı önünde karşılaşacak. Dava için iki ismin tanıklar arasında da birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

James Franco, WandaVision yıldızı Paul Bettany, Elon Musk, Walt Disney Company, Warner Bros temsilcileri, aile üyeleri tanıklar arasında sayılırken; Depp ve Heard’ün Jason Momoa ve Zack Synder gibi bazı Hollywood yıldızlarıyla olan özel yazışmaları da ortaya çıkarılacak.

Şu anda hem Depp hem de Heard, iki haftadan biraz daha kısa sürmesi beklenen duruşma sırasında Yargıç Penney S. Azcarate’nin mahkeme salonunda bizzat kürsüye çıkmayı planlıyor. Depp, Heard’ü hem James Franco hem de SpaceX patronu Elon Musk ile ilişkisi olmakla suçluyor.

İlginizi Çekebilir Hollywood'dan 'sürülen' Johnny Depp, 'Twitter Oscar'ı' sayesinde dönebilir

İlginizi Çekebilir Johnny Depp ve Amber Heard kavgasında yeni tanık: 'Johnny'i çıldırttı'