Johnny Depp ve avukatı arasındaki ilişki söylentileri yeniden alevlendi

Amber Heard ile arasındaki olaylı davayı kazanan Johnny Depp, avukatıyla mahkeme salonundaki samimi hareketleriyle de dikkat çekmişti. Camille Vasquez'in verdiği son röportajda ünlü oyuncu ile yeniden görüşeceğini söylemesi ise ilişki söylentilerini yeniden alevlendirdi.

Sozcu.com.tr

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Haftalar süren ve tüm dünyanın nefes almadan takip ettiği Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki dava bitse de yankıları devam ediyor. Mahkeme süreci boyunca özellikle avkatlarından Camille Vasquez ile samimi iletişimi hayranların ikilinin bir ilişkisi olabileceğine dair söylentileri de beraberinde getirmişti.

Dava, Depp’in lehine sonuçlanıp geride kalsa da Vasquez ve Depp arasındaki ilişki söylentileri kuvvetlenmeye devam ediyor. Bu söylentilerin bir nedeni ise Vasquez’in müvekkiliyle tekrar görüşeceğini söylemesi.

Çarşamba günü Vasquez, ünlü müşterisi hakkında konuştu ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Vasquez, Karayip Korsanları aktörünü bir ara tekrar görmeyi planladığını da doğruladı. Ayrıca Depp’in müzik girişimlerinin hayranı olup olmadığı sorulduğunda “Evet. Evet, elbette öyleyiz!” diye cevap verirken diğer avukat arkadaşlarını da yanıta dahil etti.

Duruşma sırasında Vasquez’in itirazlarının çoğu Yargıç Penney Azcarate tarafından desteklendi ve avukat, Depp’nin çevrimiçi hayranları tarafından sık sık övüldü. Hatta performansı nedeniyle ona “kraliçe” bile dedi. TikTok’ta #CamilleVasquez içeren videolar şu anda 540 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Ancak bu iddialara rağmen Vasquez’e yakın bir kaynak geçenlerde Us Weekly’ye verdiği demeçte, “Camille’in bir erkek arkadaşı var. Bu, tam bir kurgu” dedi.

Buna rağmen, Vasquez bu fikri tamamen reddetmedi. TMZ tarafından iddialar hakkında soru sorulduğunda sadece çekingen bir şekilde kıkırdadı ve muhabirlere gülümsedi.

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