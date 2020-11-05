O dünyanın en ünlü ve en çok kazanan aktörlerinden biri. Ancak uzun süredir bir şiddet tartışmasının baş rolünü üstleniyor. Johnny Depp, The Sun gazetesine açtığı "iftira" davasını kaybetti. Akıllarda ise şu soru işareti var: Johnny Depp'in kariyeri bitiyor mu?

Bir ünlü oyuncunun eşine veya sevgilisine şiddet uyguladığı iddiası gündeme geldiğinde diğer vakalarda olduğu gibi genelde kadının beyanı esas olmuyor. İşin içine başka ünlü arkadaşların beyanları ve hayranların desteği de dahil oluyor. Haliyle sosyal medya da tartışmaların odağında yer alıyor. Johnny Depp ile kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard arasındaki olayda da böyle oldu. 2016 yılında Amber Heard’ın açtığı dava sonucu çift boşandı. Mahkeme Johnny Depp’in o dönem 30 yaşında olan Amber Heard’a 7 milyon dolar tazminat vermesine hükmetti. ABD’li aktrisin bu parayı şiddet gören kadınlara yardım eden derneklere bağışladığı belirtildi. Ancak boşanmanın gerçekleşmesine rağmen her şey bitmedi. İngiliz The Sun gazetesinin şiddet iddialarını gündeme getirdiği günden beri tartışmalara başka bir boyut eklendi. Ünlü çiftin olaylı ayrılığının etkileri sürüyor. Şimdi Johnny Depp ve Amber Heard meselesini birkaç farklı noktadan ele alacağız.

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı iddiasını gündeme taşıyan The Sun’a “iftira” davası açmıştı. Ünlü aktör imajının zedelendiğini söyleyerek The Sun’dan tazminat talep etmişti. Geçtiğimiz günlerde dava sonuçlandı ve Johnny Depp kaybetti. Gazetenin sözcüsü ise kararın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. “The Sun direndi ve yirmi yılı aşkın süredir aile içi şiddet mağdurları için kampanya yürüttü. Aile içi taciz mağdurları asla susturulmamalıdır.” Amber Heard’ü mahkemeye ifade verme cesareti için tebrik eden gazete, yargıca da “dikkatli değerlendirmesi” için teşekkür etti.

“KADINLARIN UYSAL VE İTİATKÂR OLMALARI BEKLENİYOR”

Ceza hukuku alanında uzman olan ünlü avukat Helena Kennedy QC, Türkiye’de de bu tip vakalarda tartışma konusu olan bir konuya dikkat çekiyor. Cinsiyet ayrımcılığı konusunda da hukuki anlamda bir otorite olarak kabul edilen ünlü avukat, istismara uğramış kadınların “uysal ve itaatkâr” olmalarının beklendiğini söylüyor.

Amber Heard ile yüksek mahkemede görüşen Helena Kennedy QC, genç kadının Johnny Depp hakkındaki şiddet iddiaları yüzünden sosyal medyada ölüm tehditlerine ve kadın düşmanı saldırılara maruz kaldığını söyledi. “Hırpalanmış kadınlar sempati duymamız için uysal ve itaatkar görünmek zorundadır” diyen avukat, “Ben kadınları çok kez temsil ettim. Ancak direndiklerinde bir şekilde şefkat haklarını kaybediyorlar. Amber Heard’ün direndiğine şüphe yok ama bu onu onaylanabilir kılmıyor” diye konuştu.

Yüksek mahkeme, pazartesi günü Amber Heard’ün saldırıya uğradığına dair 14 iddiadan 12’sini olasılıklar ışığında kabul etmiş ve The Sun gazetesinin Depp’i “eşini döven biri” olarak tanımlamasını haklı bulmuştu.

Helena Kennedy QC ise, Amber Heard’ün mahkeme esnasındaki tavrıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Duruşma boyunca tehditler alıyordu ve kendini kötü hissetmesinin nedenlerinden biri de buydu. Bu, kadınların mücadele etmesi gereken başka bir şey, çevrimiçi saldırıların kadın düşmanlığı ile başa çıkmak zorundayız.”

Peki geçmişte ne olmuştu? İki ünlü oyuncuyu bu noktaya getiren şey neydi?

‘KAPTAN JACK SPARROW NASIL OLUR DA KADIN DÖVEBİLİR?’

Johnny Depp ile Amber Heard’ün yaklaşık 15 ay süren evliliği 16 Ağustos 2016 yılında noktalanmıştı. Çiftin kavga görüntüleri internete sızmış ve o dönem 30 yaşında olan Heard, eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Bu çok ciddi bir iddiaydı ve ABD başta olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Neticede Heard’ün karşısında ortalama bir oyuncu yoktu. Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak kabul edilen, on kez Altın Küre Ödülü’ne aday gösterilen ve oynadığı filmler 7.6 milyar doların üzerinde hasılat elde eden bir “süper yıldız” vardı.

Çok konuşulan boşanma davasında Deep’in avukatı Laura Wasser ile Heard’ün avukatı Samantha Spector taraflar adına anlaştı. Boşanma 7 milyon dolar tazminat karşılığında gerçekleşti.

Bu kadar güçlü bir figüre karşı gündeme gelen şiddet iddialarının hayranları tarafından kabul edilmesi çok zor oldu. Konunun en kritik noktalarından biri de bu hususta ortaya çıkıyor. Nasıl olur da ‘Kaptan Jack Sparrow’ eşine şiddet uygulayabilirdi? Buna inanmadılar.



AMBER HEARD: “BENİ ÖLDÜRECEĞİNDEN KORKTUM”

Boşanmanın ardından Johnny Depp, eski eşini dövdüğünü yazan The Sun’a dava açtı. Amber Heard, eşinin kendisini ağır düzeyde istismar ettiğini söylemiş ve “kasten veya kontrolünü kaybedip beni öldüreceğinden korktum” demişti. İlişkilerinin son döneminde ölüm tehdidi de aldığını söyleyen Heard, dış görünüşünü Depp’in takıntı hâline getirdiğini ve kendisine “şöhrete aç” ve “sürtük” gibi sözlerle hakaret ettiğini iddia etmişti.

Heard, Depp’in öfke krizleri yatıştıktan sonra suçu “canavar” adını taktığı bir öteki-bende bulduğunu ifade ediyor. Genç kadın Depp’in kendisine hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladığını söylüyor: “Yumruk, tokat, tekme, kafa atmak ve nefessiz bırakacak kadar boğazımı sıkmak, beni kaldırıp bir yerlere fırlatmak, saçımı çekmek ve cam bardak gibi cisimler atmak da uyguladığı şiddete dahildi.”

JOHNNY DEPP: “HİÇBİR KADINA ŞİDDET UYGULAMADIM”

Johnny Depp ise o dönemki savunmasında hayatında hiçbir kadına şiddet uygulamadığını ve asıl şiddet görenin kendisi olduğunu söyledi. Heard’e 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Avukatı ise ünlü aktöre ‘seri olarak şiddet uygulandığını’ ve bunun üstünü örtmek için ‘ayrıntılı bir iftira programı’ uydurulduğunu belirtti. Heard’ün yüzündeki morlukları gösteren fotoğrafları mahkemeye sunmasıyla ilgili de şunları söylemişti: Heard'ün iddialarını, ilk kez Mayıs 2016’da reddettim. Geçici uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye yüzünü boyayarak gelmişti. Güvenlik kamerası kayıtları eksik. Ben Heard'e ya da başka bir kadına asla şiddet uygulamadım.”

“Suç işleyen oydu, ben kurbandım” diyen Johnny Depp, Heard’ün amfetamin ve reçetesiz ilaçları alkolle karıştırdığını belirtmiş ve asıl şiddet uygulayanın eski eşi olduğunu söylemişti. Ayrıldıktan sonra eski eşinin Tesla'nın CEO’su Elon Musk ile ilişkiye başladığını söyleyen Johnny Depp, evlilikleri sırasında da Heard’ün kendisini Elon Musk ile aldattığını söylemişti. Musk ise Heard ile ayrılmasının ardından “ona gerçekten aşıktım ve acı çektim” açıklamasını yapmıştı.

THE SUN KARARI EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR Mİ?



— Londra’daki karar sadece The Sun gazetesinin şiddet haberiyle ilgili olan davayı kapsıyor.

— ABD’nin Virginia eyaletindeki dava ise önümüzdeki Mayıs ayında başlayacak.

— Heard, Washington Post'a Depp'ten şiddet gördüğünü yazmış, bunun üzerine Depp de eski eşine 50 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

— Londra kararının ABD’deki diğer dava için emsal teşkil etmeyeceği ifade ediliyor.

Uzman görüşleri davanın emsal teşkil etmeyeceği yönünde. Ancak Johnny Depp’in The Sun gazetesine karşı kaybetmesi, kamuoyu nazarında bir kırılma yaratmış olabilir. Bu konuyu yazdığı bir makalede değerlendiren film eleştirmeni Robbie Collin, “Depp’in ev içinde eski eşini şiddet uyguladığına dair görüş artık kamusal alanda yüksek sesle dile getiriliyor” ifadesini kullanıyor.

“JOHNNY DEPP HOLLYWOOD DIŞI KALACAK”

Oyuncunun eşini dövdüğü iddiasının “büyük ölçüde doğru bulunduğunu” belirten Robbie Collin, Johnny Depp’in de tıpkı Kevin Spacey gibi Hollywood’un dışında bırakılacağı görüşünde. Makalesinde Depp’in kariyerinin bittiğini iddia eden Collin, Sean Connery’nin Thunderball’u tanıtırken “Bir kadına vurmanın yanlış olduğunu düşünmüyorum” diyebildiği 1965 yılından çok uzakta olduğumuzu belirtiyor. Bu yüzden bu olayın Depp’in kariyerini çok kötü bir şekilde etkileyeceğini söylüyor.

İki ismi de haklı bulan insanlar var. Ancak şu bir gerçek: Dava sürecinde Amber Heard isimsiz ölüm tehditlerine maruz kalıp polis refakatine ihtiyaç duyarken, Johnny Depp her duruşma sonrasında Kraliyet Adalet Mahkemeleri dışında toplanan hayranlarının övgüsü ile karşılaşıyordu. Bu gibi durumlarda yaşanan bu eşitsizlik belki de dünyanın her yerinde hâlâ çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Davaya dönersek İngiltere’deki The Sun davası ile ilgili sonuç açıklanmış olsa da ABD’deki dava devam ediyor. Meseleye birçok açıdan yaklaşmak mümkün ancak tüm davalar sonuçlanmadan, aksi ispatlanana kadar herkesin masum olduğu prensibi hâlâ geçerliliğini koruyor.