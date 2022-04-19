Johnny Depp’in kopuk parmağını tedavi eden doktor konuştu

Eski eşi Amber Heard'la "şiddet ve taciz" iddiaları sebebiyle yeniden davalık olan Johnny Depp'in doktoru da mahkemede ifade verdi. Dr. David Kipper, Depp'in kopan parmağını tedavi etmişti.

Sozcu.com.tr

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35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp’ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard’e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Davayı kaybeden Depp’in, bu olayın ardından kariyeri ve kamuoyu önündeki imajı ciddi şekilde sarsıldı. Heard da, Depp’e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Davanın ilk duruşması 12 Nisan'da Virginia, ABD‘deki bir mahkemede görüldü.

Times’ın haberine göre, dün de Depp’in özel doktoru ve hemşiresi, Mart 2015’te Karayip Korsanları serisinin beşinci filminin çekildiği Avustralya’da kiralık bir evde aldığı yarayla ilgili ifade verdi.

Dr. David Kipper, eve girdiğini ve “kesinlikle üzgün” olarak nitelendirdiği ancak görünür bir yaralanması olmayan Heard’ı bulduğunu söyledi. Depp’in parmağının üst kısmının kesildiğini ve acil tedavi sağladığını aktardı.

“İÇSE DE İÇMESE DE ÇOK SEVİMLİ”

Depp’in hemşiresi Debbie Lloyd da, yaralanmanın nasıl meydana geldiği konusunda çelişkili iddialar duyduğunu söyledi. Elini bir telefona çarpması ve Heard’ün “ona bir votka şişesi fırlatması” bunlar arasındaydı. Lloyd, rakip iddiaları ona kimin söylediğini hatırlayamadı. Evin dağınık olduğunu ve duvarlarda yazılar olduğunu aktardı.

Hem Lloyd hem de Kipper, Depp’in Heard’a şiddet uyguladığını ve aktrisin yaralandığını hiç görmediklerini söylediler.

Depp’in güvenlik görevlisi Sean Bett de, Depp’in Heard’a karşı şiddet uyguladığını hiç görmediğini belirterek “İçse de içmese de çok sevimli” dedi.

Johnny Depp, kritik seviyelerde alkol ve uyuşturucu kullanmasıyla biliniyor.

Birçok tanığın dinleneceği davada henüz kesinleşen bir karar çıkmadı, duruşmanın toplamda 6 ila 7 hafta sürmesi bekleniyor.

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