Johnny Depp’in zaferine Amber Heard itiraz edecek

Altı haftadır Virginia Fairfax'te görülen Amber Heard ve Johnny Depp iftira davasında jüri Depp'in lehine karar verirken Heard'ün temyize gitmeyi planladığı konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

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11 Nisan’da başlayan Virginia’daki davada ünlü çiftin özel hayatı tüm detaylarıyla irdelendi. Amber Heard ve Johnny Depp iftira davasında sonunda jüri Depp lehine karar verdi. Ancak New York Times’ın haberine göre; Heard’ün sözcüsü Alafair Hall, oyuncunun karara itiraz etmeyi planladığını söyledi.

Jüri üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar, düzinelerce tanık ve uzmanın; Depp’in 15 aylık evlilikleri boyunca Heard’e kötü davranıp davranmadığını tartıştığı yedi haftalık bir davayı sonlandırdı.

Depp’in avukatları, jüriyi oyuncunun Heard’e saldırmadığına ve Depp’in bir Washington Post makalesindeki aile içi taciz iddialarının Depp’i karaladığına ve bunun kötü niyetle yapıldığına ikna etti.

Heard, karar sonrası hayal kırıklığını dile getirdi ve açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Bu kararın diğer kadınlar için ne anlama geldiği konusunda daha da hayal kırıklığına uğradım. Bu bir gerileme. Zamanı, sesini yükselten, bunu yaptığı için alenen utandırılan ve küçük düşürülen bir zamana geri götürüyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini ortadan kaldırıyor.”

Ancak uzmanlar Heard’ün temyize gidebileceğini belirtiyor. BBC’ye konuşan ABD’li avukat Lisa Bloom konuyla ilgili şunları söylüyor: “Bunun bir son olmadığını vurgulamak istiyorum çünkü çoğu iftira davası gerçekten temyizde karara bağlanıyor. Bence bu tutarsız bir karar. Sanırım bu, temyize gidecek. Bir veya iki yıl içinde bu davada daha kesin bir cevap ve sonuca sahip olacağız.”

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