Johnny Depp’ten boşanan Amber Heard Türkiye’de stres atıyor

Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard, tatil için Türkiye'yi seçti.

Amber Heard ve Johnny Depp, 3 Şubat 2015 tarihinde gizlice nikah masasına oturmuştu. Çift, sessiz sedasız yollarını ayırdı. Heard ve Depp boşanma kararının ardından iftira davalarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncular arasındaki dava sürerken Amber Heard tatil için Türkiye'ye geldi.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Amber Heard ve Johnny Depp arasında yaşanan davada her gün yeni bir iddia ortaya atılmıştı. 2012 yılında The Rum Diary filminin setinde tanışarak evlenen çiftin ilişkisi kabusa dönüştü.

İHANET İDDİALARI

İkilinin arasında şiddet ve ihanet iddiaları ortaya atıldı. Karşılıklı suçlamalarını sürdüren çift yatak odalarını da mahkemede açıklamadan çekinmedi.

BODRUM’U SEÇTİ

Amber Heard ve Johnny Depp boşanmasının sonrasında güzel oyuncunun Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'la aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşulmaya başladı. Tüm söylentilerinden uzaklaşmak isteyen Heard çareyi Türkiye'de tatil yapmakta buldu. Heard tatil için Türkiye'nin gözde yerlerinden Bodrum'u seçti.