Joker filminde dans sahnesinin çekildiği merdivenler büyük ilgi görüyor

Venedik’te Altın Aslan ödülüne layık görülmesinden bu yana merakla beklenen ve 4 Ekim'de vizyona giren 'Joker' filmindeki baş rolün dans ettiği merdivenle, New York'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Vatandaşlar bu merdivenlere giderek hatıra pozu çekiliyor.

Joker sadece dünyada değil ülkemizde de ses getirmeye devam ediyor. Hangover, Road Trip, Old School gibi aslında komedi filmlerinden tanıdığımız yönetmen Todd Philips ile beklentilerin çok üstünde bir oyunculuk performansı sergileyen Joaquin Phoenix'in buluştuğu film, gişe başarısının yanı sıra izleyicinin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlk haftasında çeyrek milyar dolara yakın hasılata ulaşan film, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de Ekim ayının yabancı film dalında izleyici açılış rekorunu kırdı.

İNSANLAR O MERDİVENLERE AKIN ETTİ

Bronx’ta Shakespeare ve Anderson caddelerini birbirine bağlayan merdivenlerde her gün yüzlerce kişi ‘Joker pozu’ verip bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Yeni akımın, hayvanat bahçesi, botanik bahçeleri ve Yankee Stadyumu’na ev sahipliği yapmasına rağmen adı geçmişteki şiddet olayları ve kundaklamalarla anılan Bronx semtinin imajını değiştirebileceği belirtiliyor.







