Jonas Brothers, Kardashian kardeşlerinin meşhur kavgasını taklit etti

20013 yılında dağılan Jonas Brothers grubunun vokalisti Joe, Kardashian ailesine yakınlığı ile biliniyor.

Meşhur reality şovu, Keeping Up With the Kardashians adlı reality şovun yıllar önce çekilen bölümlerinden birinde, Khloe, kardeşi Kim için “zayıf ördek” sözünü kullanınca, bunu duyan Kim odaya dalarak, Khloe’ye çantasıyla vurmaya çalışmıştı.

Meşhur kavga sahnesinde Kim Kardashian kardeşine, “Kaba olma lanet olası, yoksa senin canını yakarım” diyerek bağırmıştı.

Joe Jonas’ın paylaştığı videoda da Joe odada otururken, Kevin Jonas içeri girerek Kim’in taklidini yaptı. Khloe videoya, “Hahaha başardın!” yazarken, Kim ise “Aman Tanrım” yorumunu yaptı.

Video kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.