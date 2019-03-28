Jordyn Woods’un elinin sürekli karnında olması dikkat çekti

Aldatma haberleriyle Kardashian ailesini özellikle de yakın dostu Kylie Jenner'ı derinden yaralayan Jordyn Woods, skandalın ardından hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Saçlarını sarı yapan Woods bir de yeni kirpik markasının lansmanını yaptı...

Kylie Jenner’ın aynı evi paylaştığı ve çok yakın dostu olan Jordyn Woods, ablası Khloe Kardashian’ın sevgilisi Tristan Thompson ile kaçamak yapınca, tüm aile tarafından dışlanmış, kendini aklamaya çalışsa da, kimse ona inanmamıştı…

Jordyn, geçirdiği kötü günleri geride bıraktı ve hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kısa ve siyah saçlarıyla kameralara yansıyan Jordyn, iki gün önce de uzun, sarı saçlarıyla karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir marka ile anlaşıp, çıkardığı takma kirpiklerin lansmanını yapan Jordyn, dün de annesi ile birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi…

Woods’un her karede elinin karnında olması ise dikkat çekti. Kimi ‘Hamile mi?’ diye merak etti, kimi de ‘Dar elbiseden çıkan göbeğini saklıyordur’ yorumunda bulundu…

