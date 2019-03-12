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Jordyn Woods’un inanılmaz değişimi
Jordyn Woods’un inanılmaz değişimi
Khloe Kardashian'ın kızının babası basketbolcu Tristan Thompson ile birlikte olan ve çiftin ayrılmalarına neden olan Jordyn Woods'un değişimi 'Pes' dedirtti...
Magazin 12 Mart 2019 - 11:28

Kardashian ailesine en yakın isimlerden biri olan Jordyn Woods, geçtiğimiz ay Khloe Kardashian’ın sevgilisi ve kızının babası basketbolcu Tristan Thompson ile birlikte olmuş, haber bomba etkisi yaratmıştı.

Jordyn Woods ve Kylie Jenner

Zira Woods, Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşıydı, onu evinde kalıyordu ve Kardashian ailesi Woods’u kız kardeşleri gibi görüyordu… Aldatma olayıyla gündeme gelen Jordyn’nin şimdi de eski bir fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Jordyn’in değişimini gözler önüne seren bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu…

Adeta evrim geçiren Jordyn Woods’un görüntüsü ‘Pes’ dedirtti… Kilo vermesinin dışında baştan sona estetikli olduğu görülen Woods’un eski fotoğrafını paylaşanlar ‘Tristan bunun için mi Khloe’den ayrıldı’ gibi yorumlar yaptı…