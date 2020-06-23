Josh Radnor, Trump’ın konuşmasını şarkı olarak seslendirdi: Trump iyi bir söz yazarı değil

Josh Radnor, Trump’ın konuşmasını şarkı olarak seslendirdi: Trump iyi bir söz yazarı değil

How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby'yi canlandıran Josh Radnor, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tulsa'da düzenlediği miting konuşmasının sözlerini gitar eşliğinde şarkı olarak seslendirdi. Radnor, Trump'ın iyi bir söz yazarı olmadığını söyledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle Mart ayından bu yana seçim çalışmalarına ara veren ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün Tulsa’da düzenlediği seçim mitinginin yankıları devam ediyor.

Corona vakalarının ülkede 2 milyonu geçtiği bir dönemde düzenlenen mitinge Trump’ın rampa konuşması damga vurdu. Trump, altı dakika boyunca neden West Point askeri akademisindeki platform rampasından bebek adımlarıyla aşırı dikkatli bir şekilde indiğini anlatmıştı.

Miting konuşması nedeniyle birçok kişi tarafından tiye alınan Trump, How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby’yi canlandıran aktör ve müzisyen Josh Radnor tarafından da tiye alındı. Radnor, Trump’ın konuşmasını şarkı haline getirdi. Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda Radnor, “Trump’ın Tulsa mitinginin delice olan rampa konuşmasını müziğe ayarladım. İyi bir söz yazarı değil” dedi.