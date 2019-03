Joshua Kushner’ın eşi Karlie Kloss’un tartıştığı fotoğraflar ortaya çıktı

Ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen, Joshua Kushner ile Karlie Kloss, geçtiğimiz yıl ekim ayında evlendi. Karlie Kloss, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu. 8 yıl birlikte olan çift, evlilik törenlerine sadece 80 kişiyi davet etti. Zengin ve nüfuzlu iş adamı ve eşi ilk başta oğullarının bir modelle evlenmesini istemedi.

Önceleri bu durum kamuoyu önünde çok konuşulmasa da geçen yıl ekim ayında yapılan evlilik sonrasında ‘istenmeyen gelin’ konusu sık sık gündeme geliyordu. En sonunda geride bıraktığımız günlerde bu ilişkinin gerçekten de anlatıldığı gibi olduğu ve evliliğin pek de kolay gerçekleşmediği ortaya çıktı.

KİRLİ ÇAMAŞIRLARI ORTAYA DÖKEN KİTAP

Vicky Ward’un kaleme aldığı ‘Kushner, Inc: Greed. Ambition.Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump’ adlı kitap, gözde modellerden Karlie Kloss ile Trump’ın dünürleri Kushner ailesi arasında yaşananları gözler önüne serdi. Kitapta yazılanlara göre geçtiğimiz yılın ekim ayında evlenen model Karlie Kloss ile Joshua Kushner’ın bu hayallerini gerçekleştirmeleri için zorlu bir yol kat etmeleri gerekti. Kushner ailesi özellikle de Joshua’nın annesi Seryl, din farkı yüzünden, ünlü modeli gelin olarak onaylamadı. Charles Kushner ve Seryl Kushner, çiftin geçen yılki evlilik töreninden haftalar önce New York’ta sokakta oğulları ve şimdi gelinleri olan Karlie Kloss ile tartışırken objektiflere yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

Fotoğraflarda; çiftin uzun uzun tartıştığı ve sonrasında Joshua Kushner’ın babasının bir süre Karlie Kloss’un kolunu tutup onunla konuştuğu ve ardından da onu yanağından öperek aracına uğurladığı görülüyor. Görüntülerde, anne Seryl ile oğlu Joshua Kushner’in oldukça gergin olduğu dikkat çekerken, baba Charles’ın diğerlerinden daha sakin olduğu görülüyor.

Joshua Kushner, ABD Başkanı Donalp Trump’ın büyük kızı Ivanka’nın kocası Jared Kushner’ın kardeşi. Bu evlilik sonucu Karlie Kloss ile Ivanka Trump da elti oldu. Backgrid USA