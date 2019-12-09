Juice WRLD hayatını kaybetti! Ünlü rapçi Juice WRLD kimdir?
Rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Juice WRLD’nin aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği düşünülüyor.
JUICE WRLD KİMDİR?
Juice WRLD gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısı. Amerika’nın Chicago eyaletinde dünyaya geldi. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmaktaydı.Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazandıve sevilmeye başlandı. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etti.