Julia Roberts hayatının şokunu yaşadı: Aile sırrı ortaya çıktı

Bir belgesel programına konuk olan Julia Roberts, hayatının şokunu yaşadı. Roberts, aslında bir Roberts olmadığını öğrendi. Başarılı oyuncu, gizli bir aile skandalı ortaya çıkınca şaşkına döndü.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un başarılı isimlerinden Julia Roberts, son günlerde ortaya çıkan bir aile sırrı ile resmen hayatının şokunu yaşıyor.

55 yaşındaki oyuncu, Dr Henry Louis Gates Jr.’ın sunduğu Finding Your Roots (Köklerini Bulmak) isimli programa katıldı. DNA arşivleri aracılığıyla soy ağacı hakkında daha fazla şey keşfetmek isteyen Roberts, öğrendikleri karşısında şoke oldu.

Ünlü oyuncu, büyük büyük büyükannesi Rhoda Suttle Roberts’ın kocası Willis Roberts’ın ölümünden sonra evli bir adamla ilişkisi olduğu için soyadının aslında tamamen farklı olması gerektiğini öğrendiğinde buna inanamadı.

Dr Henry oyuncuya şunları söyledi: “Georgia’nın ilçe arşivlerini araştırırken, 1850’lerde bir ara Rhoda’nın Willis Roberts adında bir adamla evlendiğini keşfettik. Nitekim oyuncu da Willis’in soyadını taşıyor. Ancak Willis, Rhoda’nın Julia’nın büyük büyükbabası John’u doğurmasından on yıldan fazla bir süre önce, 1864’te vefat etmiş.”

Arşivlere bakan ekip, Willis’in 1880 nüfus sayımında listelenmediğini ama büyük büyükbabası John Pendleton Roberts’ın listelendiğini görüyor. Dr Henry, ünlü oyuncuya, “Willis Roberts senin büyük, büyük büyükbaban olamaz. Çünkü o ölmüştü.”

Julia Roberts öğrendiği bilgi karşısında “Ama ben bir Roberts değil miyim?” diye yanıt verdi.

Tarihçi, ekibinin Georgia arşivlerini nasıl derinlemesine araştırdığını ancak Julia’nın büyük büyük büyükbabasının kimliğine dair herhangi bir ayrıntı bulamadığını açıklamaya devam etti.

Daha sonra da büyük büyükbabalarını kim olduğuna dair bir eşleşme bulup bulamayacaklarını görmek için oyuncudan ve bir kuzenden örnekler alarak DNA’ya baktılar.

Dr Henry, “Julia ve kuzenini tek bir adama bağlayan bir dizi bulduk: Henry MacDonald Mitchell Jr.” diye açıkladı.

Dr Henry’nin ekibi Henry MacDonald Mitchell Jr.’ı araştırdıklarında ise evli ve dört çocuklu bir adam olduğunu bulduklarını söylüyor. Hatta Henry’nin annesinin evinin de oyuncunun büyük büyük büyükannesi Rhoda Suttle Roberts’tan sadece dört ev uzakta olması üzerine de ikilinin bu şekilde görüşüyor olduklarına dair tahminlerde bulundular.

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