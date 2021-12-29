Julia Roberts yeni bir ev almak için 102 milyon lira harcadı

Julia Roberts, San Francisco'nun kalbinde yer alan asırlık Victorian Revival tarzı beş katlı bir ev için 8,3 milyon dolar (yaklaşık 102 milyon lira) harcadı.

Sozcu.com.tr

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54 yaşındaki Roberts, yaklaşık 2 milyon dolarlık indiriminin ardından 6.245 metrekarelik evi satın aldı. Ev, başlangıçta 10.25 milyon dolar olarak listelenmişti. 1907-1908’de mimar Sylvain Schnaittacher tarafından inşa edilen ve John Wheatman tarafından yeniden modellenen ev; San Francisco Körfezi ve Golden Gate Köprüsü manzarasına sahip.

Evin beş katına ek olarak en üst katta bir bonus odası ve iki arabalık bir garajı, şarap odası, açık yemek alanı ve bir bahçeye sahip.

İç özellikler arasında mermer tezgâhlı özel bir mutfak da yer alıyor. Ayrıca Amerikan bar, şarap dolabı ve çalışma masası alanı da mevcut.

Pretty Woman, Erin Brockovich, Steel Magnolias gibi filmlerle ünlenen, Oscar ödüllü oyuncu, ev alım satımıyla zaman zaman dikkat çekiyor. 2016 yılında, Hawaii’deki okyanus kıyısındaki geniş arazisini 16,2 milyon dolara satmıştı.

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