Jülide Alasya’dan eşi Zeki Alasya’ya duygusal mesaj

Usta oyuncu Zeki Alasya, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mayıs 2015'te hayatını kaybetmişti. 72 yaşında vefat eden Alasya'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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Zeki Alasya’nın eşi Jülide Alasya, Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile evliliklerinin 14. yılını kutladı.

Usta oyuncu ile nikâh fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Jülide Alasya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırana dek ‘Evet’ dedik birbirimize. Öyle de yaşadık…

* İyi günümüz kötü günümüzden hep daha fazla oldu, şükür. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Ölüm ise bizi zaten hiç ayıramadı canım sevgili.

* Sana dediğim her ‘Evet’ için teşekkür ediyorum sana da kendime de…

* Evlenme yıl dönümümüz kutlu olsun koca kafalı yârim. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Ruhun şâd olsun.

* Gülünce gözü gülen, gülüşünü sevdiğim, yanındaki kendimi çok sevdiğim, seninle geçirdiğim her saniye için binlerce kez şükür ettiğim adam.