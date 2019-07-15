Julio Iglesias’a 314 milyon dolarlık dava…

Bundan bir süre önce, şarkıcı Julio Iglesias'ın 43 yaşındaki İspanyol bir adamın biyolojik babası olduğu mahkeme kararıyla kesinleşmişti.

Yaklaşık 30 yıldır devam eden davayı kaybeden İspanyol sanatçı Julia Iglesias’ın ‘yeni’ oğlunun annesi yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Portekizli bir dansçı olan anne Maria Edite Santos, Iglesias'a 300 milyon dolarlık dava açacak.

43 yaşındaki Javier Sanchez Santos’un da babası olduğuna karar verilen İspanyol sanatçı Julio Igleasias yeni bir davayla karşı karşıya. 3000’e yakın kadınla birlikte olduğu söylentileri ağızdan ağıza dolaşan Iglesias’ın ‘son’ oğlunun annesi Maria Edite Santos’un avukatı, ailenin Iglesias'e karşı 314 milyon dolar değerinde dava açmayı planladığını açıkladı: “Julio Iglesias’tan ahlaki, psikolojik ve manevi zarar talep edeceğiz. Tazminat talep edeceğiz, çünkü Javier çok acı çekti.” Avukat, “Bir çocuğun, baba desteği olmadan ne kadar acı çektiğini hayal edebiliyor musunuz? Oyun alanında bir çocuğun ona ‘Baban nerede? Neden hiç ortalıkta gözükmüyor?’ sorduğunu hayal edebiliyor musunuz?” ifadelerini kullandı. FOTO: REUTERS