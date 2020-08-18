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Julio Iglesias’tan hayranlarını üzen görüntü! İki kadının yardımıyla yürüdü
Julio Iglesias’tan hayranlarını üzen görüntü! İki kadının yardımıyla yürüdü
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias son görüntüsüyle sevenlerini üzdü. Iglesias iki kadının yardımıyla sahilde yürürken görüntülendi.
Sozcu.com.tr
Magazin 18 Ağustos 2020 - 13:01

İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, Dominik Cumhuriyeti’nde tatil yaparken kameralara takıldı.

76 yaşındaki Iglesias’ın fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılırken, son hali hayranlarını bir hayli üzdü.

Kumsalda görüntülenen Iglesias’ın iki genç kadının yardımıyla yürümesi dikkat çekti.

Julio Iglesias.

Fotoğrafları yakından inceleyenler ünlü şarkıcının oldukça zayıfladığına vurgu yaparken, ayak bileğinde bir bandaj olduğu da görüldü.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Iglesias bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Son güncelleme: 13:02 - 18.08.2020