Julio Iglesias’tan hayranlarını üzen görüntü! İki kadının yardımıyla yürüdü
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, Dominik Cumhuriyeti’nde tatil yaparken kameralara takıldı.
76 yaşındaki Iglesias’ın fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılırken, son hali hayranlarını bir hayli üzdü.
Kumsalda görüntülenen Iglesias’ın iki genç kadının yardımıyla yürümesi dikkat çekti.
Fotoğrafları yakından inceleyenler ünlü şarkıcının oldukça zayıfladığına vurgu yaparken, ayak bileğinde bir bandaj olduğu da görüldü.
İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Iglesias bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.