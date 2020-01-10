Jumanji Vahşi Orman filmi konusu ne? Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kimler?

Jumanji Vahşi Orman filminde dört sıra dışı kişi beklemedikleri anda bir video konsol oyunu bulur. Sonsuza kadar Jumanji’nin içinde hapsolmamak için hayatların macerasını yaşamak zorundadırlar. Peki Jumanji filmi oyuncuları kimler, Jumanji Vahşi Orman filmi konusu ne?

1995 yapımı kült film Jumanji’nin devam halkası olan Jumanji’de heyecan yeni isimlerle devam ediyor. Vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulun gençler yaşam savaşları komik bir o kadar da aksiyon dolu şekilde veriyorlar. İşte Jumanji Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları…

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ KONUSU NE?

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji’nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji’nin içinde kalacaklardır.

1995 yapımı kült film Jumanji’nin devam halkası olan filmin başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan otururken, filmin senaryosu ise Scott Rosenberg’e emanet.

JUMANJİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jumanji filminin oyuncuları arasında; Karen Gillan, Dwayne Johnson, Missi Pyle, Jack Black, Kevin Hart yer alıyor.