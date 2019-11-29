Jungle’da kimler oynuyor? Jungle filmi oyuncuları ve konusu…

Jungle konusu merak edilen konuların başında geliyor. Gerçek yaşam öyküsüne dayanan ve başrolünde Daniel Radcliffe'ın yer aldığı Jungle filmi etkileyici konusu ve çekimleri ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Peki Jungle filmi konusu ne ve oyuncuları kimler?

Jungle, 2017 yapımı korku filmi olarak sinemalarda izleyicilerle buluşmasının ardından televizyonda da beğeni toplamaya devam ediyor. Daniel Radcliffe’in gösterdiği başarılı performansı filmde dikkat çekerken hayatta kalma mücadelesi ise nefesleri kesiyor.



JUNGLE OYUNCULARI

Jungle filmi oyuncu kadrosunda Daniel Radcliffe, Alex Russell, Thomas Kretschmann, Yasmin Kassim, Joel Jackson, Jacek Koman yer alıyor.

JUNGLE FİLMİ KONUSU

3 arkadaş seyyah Yossi, öğretmen Marcus ve fotoğraf sanatçısı Kevin bir şekilde amazon onların ilgisini çekmekte ve sürekli oraları keşfetmek istemektedirler. 1980 yıllarında o zamanlar yossi 22 yaşındadır ve adrenalin isteği oldukça fazladır. Bu 3 arkadaşa rehberlik etmek için yeni tanıştıkları Karl Ruprechter yol gösterecektir. Çok fazla olumsuz şey olmadan amazon’un derinliklerine doğru giderken aslında hayatta kalmak için neler yapabileceklerini görecekler ve belkide hayatlarında son gördükleri şey büyük ağaçlar olacaktır.