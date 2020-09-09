Jurassıc Galaxy filminin konusu ve oyuncu kadrosu

JURASSIC GALAXY FİLMİNİN KONUSU

Yakın gelecekte, uzay kaşiflerinden oluşan bir gemi, uzak bir güneş sisteminden geçerek bilinmeyen, gizemli bir gezegende karaya düşüyor. Gezegende canavarca dinozorların yaşadığını keşfettiklerinde çok geçmeden en büyük korkularıyla karşılaşırlar. Şimdi, sadece akıllarını ve hayatta kalma iradelerini kullanan bu astronotlar, gezegeni canlı bırakmayı umarlarsa, tehlikeli arazide ilerlemeli ve kırık gemilerini bulmak için korkunç canavarlarla savaşmalıdır.



JURASSIC GALAXY FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

– Ryan Budds

– Doug Burch

– Eric Paul Erickson

– James Ferrero

