Jurassıc Park 3 filmi ne zaman vizyona girmiştir? Jurassıc Park 3 konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Joe Johnston'un yaptığı ve 2001 yılında vizyona giren Jurassıc Park 3 filmi, özellikle ilk filmi ile çok ses getirmişti. Serinin üçüncü filmi olan Jurassıc Park 3'te macera yeniden devam ediyor. İşte Jurassıc Park 3 konusu…

JURASSIC PARK 3 KONUSU

John Hammond, DNA moleküllerinden yaratılan genetik mühendisliği ürünü dinozorların bariyer arkasında özgürce dolaşmasını öngören Jurassic Park projesini hayata geçirmiştir. Sekiz yıl sonra Isa Sorna adası dışında bir başka adada bilimsel çalışmalar yapılmış ve burada bazı yeni türlerde dinozorlar üretilmiştir. Büyük bir Jurassic Park deneyimi yaşamış olan Paleog Dr.Allen Grant, dinazor kemikleri üzerinde yaptığı araştırmalarına devam etmektedir. Bir gün kapısını çok zengin olduklarını söyleyen bir karı-koca çalar. Çift, Grant’e Jurassic Park tesisine uçakla bir tur düzenlemek istediklerini ve kendisinin onlara eşlik etmesini ister. Allen başta isteksiz görünse de teklifi ciddi bir ücret karşılığında kabul eder. Ancak işler istedikleri gibi gitmeyecektir.

JURASSIC PARK 3 OYUNCULARI

Sam Neill

William H. Macy

Tea Leoni

Alessandro Nivola

Trevor Morgan