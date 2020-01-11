Jurassic World oyuncuları kimler? Jurassic World filmi konusu ne?

Jurassic Park serisi sinemanın kültleşmiş serileri arasında yer alıyor. Jurassic Park serisinin dördüncü filmi olan Jurassic World 2015 yılında vizyona girdi. Bilimkurgu filmi olan Jurassic World filminde yeni bir dinozor türü yaratılmaya çalışılması korkunç sonuçlara yol açıyor. İşte Jurassic World filmi konusu ve oyuncuları…

JURASSİC WORLD KONUSU

Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adası, bundan tam 22 yıl önce Jurassic Park hikayesinin başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. John Hammond'ın tasarladığı sıradışı park projesi, yıllar sonra hayata geçirilir ve böylece dinozor temalı, tam teşekküllü bir park ortaya çıkar. Ne var ki Jurassic World adındaki bu parkın sahibi Simon Masrani ve yardımcıları için, yıllar içerisinde azalan ziyaretçi sayısı çok büyük bir soruna dönüşür. Bu nedenle ziyaretçilerin ilgisini artırmak amacıyla riskli bir planı uygulamaya koyarlar. Simon Masrani'nin sahibi olduğu şirket, parktaki dinozorların genlerinden yeni bir dinozor türü yaratmaya karar verir. Ancak bu plan, ada sakinlerinin hayatını tehlikeye atacak ciddi bir tehditle sonuçlanır.

JURASSİC WORLD OYUNCULARI

Sinema tarihinin en önemli serilerinden biri olan Jurassic Park'ın son filminin yönetmeni Safety Not Guaranteed filmiyle tanıdığımız Colin Trevorrow. Filmin senaryo aşamasında ise dört farklı yazarla birlikte çalışılıyor. Bu isimlerden biri, ilk Jurassic Park filminde olduğu gibi sonrakilerde de imzası bulunan Michael Crichton. Oyuncu kadrosu içerisinde ise Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson yer alıyor.