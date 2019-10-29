Justin Bieber 20 milyon beğeni alırsa albüm çıkaracağını söyledi

Justin Bieber, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve '20 milyon like alırsam, albümümü Noel öncesi çıkarırım' dedi kimse ilgilenmedi. Bieber'ın 120 milyon takipçisi olmasına rağmen sadece 9.5 milyon kişi beğendi...

Uzun zamandır albüm çıkarmayan ünlü şarkıcı Justin Bieber, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla resmen ‘Beğeni’ye muhtacım imajı çizdi… Öyle ki Instagram hesabından yaptığı paylaşım dışında, herkese bu mesajı iletmelerini, herkesin beğenmesini istediğini yazdı. Yetmedi Instagram Story bölümünden üstüne bastıra bastıra beğeni beklediğini yazdı.

’20 milyon like alırsam, albümümü Noel öncesi çıkarırım’ diyen Bieber’ın 120 milyon takipçisi olmasına rağmen sadece 9.5 milyon beğeni alması hem şaşırttı hem de alay konusu oldu.

Instagram kullanıcıları ‘Kimse Justin’den albüm istemiyor’ yorumlarının yanı sıra ‘Acaba Justin’in takipçi mi satın aldı’ gibi şüpheci yaklaşımlar da sergilediler… Justin 25 Aralık’a kadar 20 milyon beğeniye ulaşır mı bilinmez ama, bir yumurtanın dahi 25 milyon ‘Like’ aldığını düşünürsek, eski havasının kalmadığını söyleyebiliriz…