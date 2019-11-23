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Justin Bieber bebek istiyor
Justin Bieber bebek istiyor
Ünlü şarkıcı Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin'in doğum gününü sosyal medya hesabından ilginç bir notla kutladı. Baldwin'e olan hayranlığını dile getiren Bieber, en kısa zamanda bebek yapmak istediğini ima etti.
Magazin 23 Kasım 2019 - 10:45

ABD’li şarkıcı Justin Bieber’ın her fırsatta eşi Hailey Baldwin’e hayranlığını dile getirdiği biliniyor. Eşinin 23’üncü yaş gününde ise eşi Baldwin’le bebek yapmak için sabırsızlandığını tüm dünyaya duyurmuş oldu.

Geçen aylarda gerçekleşen düğünlerinden iki kareyi, “Doğum günün kutlu olsun bebeğim! Her gün daha iyi biri olmamı sağlıyorsun. Hayatını yaşayış şeklin çok etkileyici. Bu arada her anlamda aklımı başımdan alıyorsun. Gelecek sezon BEBEKLER” notuyla paylaştı.

Bieber hayranları, fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Justin Bieber, daha önce de bebek istediğini itiraf etmişti. Vogue Arabia dergisine verdiği röportajda, “Çocukları çok seviyorum ve bu konuda sabırsızlanıyorum.” yorumunda bulundu.

Son güncelleme: 10:50 - 23.11.2019