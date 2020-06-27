Justin Bieber, cinsel saldırı suçlamalarına 20 milyon dolarlık dava açıyor

Geçen gün sosyal medyada hakkında çıkan cinsel saldırı suçlamalarını menajeri ile birlikte yalanlayan Justin Bieber, karalama kampanyalarına karşı harekete geçti. Bieber, Twitter'da bahsi geçen iddiaları yayan iki kişiye 10'ar milyon dolarlık dava açıyor.

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, kimliği belirsiz kişilere hakkında çıkardıkları cinsel saldırı suçlamalarını yargıya taşıdı. Bieber, suçlamaları yapan iki kişiyle toplamda 20 milyon dolarlık dava açacak. Bieber’ın avukatları, Twitter’da Danielle ve Kadi ismiyle açılan hesaplar üzerinden başlatılan karalama kampanyası hakkında şunları söyledi:

* Danielle 9 Mart 2014 tarihinde Four Seasons Otel’de Bieber tarafından kendisine tecavüz edildiğini iddia etmişti. Fakat Bieber, Mart 2014’te o otelde kalmadı ve Danielle’in bu kötü niyetli yalanına itiraz etmemiz için birçok tanık ve belgeli kanıtımız var.

Dava dosyasında, o zamanlar birlikte olduğu kız arkadaşı Selena Gomez ile birlikte son dakikada beklenmedik bir performans için SXSW adlı mekana gittiklerinin kanıtlarda mevcut olduğunu dile getiren avukatlar, gösterinin arından Gomez ile Bieber’ın görüntülendiklerini de belirtti.

Kadi adlı diğer Twitter kullanıcısının iddialarına göre, Bieber kendisini 5 Mayıs 2015 tarihinde oteline davet etmiş ve cinsel saldırıda bulunmuştu. Ancak avukatların yaptığı açıklamaya göre, Kadi’nin Bieber’ın hayranı olduğu ve kendisiyle tanışmak için Bieber’ın olduğu otellerin önünde beklediği ortaya çıktı.

Kadi’nin ayrıca ünlü olmak istediğine yönelik Twitter’da yaptığı bir takım paylaşımlar da ortaya çıkarıldı. Bieber’ın avukat ordusu, “Justin bana tecavüz etmen için sana para bile veririm!” gibi paylaşımları olan Kadi’nin suçlamalarının bir karalama ve şöhret olma kampanyası olduğunu vurguladı.

İddialara göre, Kadi adlı kullanıcı 5 Mayıs 2015 tarihinde gece 02.30 sularında Bieber tarafından oteline davet edilmişti. Ancak Bieber’ın avukatları, kendisinin o sırada Met Gala’nın partisinde olduğunu ve orada olduğunu destekleyen düzinelerce tanık olduğunu da dava dosyasına ekledi.

Justin Bieber, iddialara karşılık olarak Twitter hesabından o gece Four Seasons Otel’de olmadığına dair fautalar, e-posta görüntülerini ve o gece çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.