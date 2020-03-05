Justin Bieber, David Beckham’ı korkuttu

Dünyaca ünlü iki isim, David Beckham ve Justin Bieber, Ellen DeGeneres’in programı The Ellen Show’da karşı karşıya geldi. Beckham ile sohbet eden Ellen, ünlü futbolcuya çocuklarıyla ilgili anısını hatırlattı ve “Dördüncü çocuğun Harper doğmadan önce, erkek olursa adını Justin koyacakmışsınız” dedi.



David Beckham da Ellen’ı onaylayarak evet diyor ve işte ne oluyorsa o anda oluyor. Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Beckham’ın yanında bulunan bir kutunun içinden çığlık atarak çıkınca, eski futbolcu bir anda korkuyor ve ardından gülmeye başlıyor. İkili daha sonra gülerek birbirine sarılıyor ve Justin Bieber “Üzgünüm, gitmeliyim” diyerek programdan ayrılıyor…