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Justin Bieber Hailey Bieber’ı iç çamaşırıyla paylaştı
Justin Bieber Hailey Bieber’ı iç çamaşırıyla paylaştı
Ünlü şarkıcı Justin Bieber, eşi model Hailey Bieber'ın yarı çıplak halini sosyal medya hesabından paylaştı ve 'Merhaba aşıklar' yazdı.
Magazin 26 Mart 2019 - 14:05

Yaklaşık 5 ay önce ünlü model Hailey Baldwin ile evlenen ünlü şarkıcı Justin Bieber, eşinin yarı çıplak halini Instagram Story’den paylaştı.
Boynunda Bieber’ın yeni markası Drew’e ait bir madalyon takan, Victoria’s Secret iç çamaşırı üstüne beyaz askılı bir crop askılı tişört giyen Hailey’in görüntüsü sosyal medyayı da etkisi altına aldı…
Yatak odalarından paylaşım yapan Bieber haliyle eleştirilere de maruz kaldı. ‘Tüm mahreminizi görmek zorunda değiliz’ diyenler bir hayli fazlaydı…

Son güncelleme: 14:40 - 26.03.2019
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