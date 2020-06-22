Justin Bieber hakkında çıkan tecavüz iddiaları ortalığı karıştırdı

Danielle isimli bir kadının, ünlü şarkıcı Justin Bieber'in kendisine tecavüz ettiğini belirten sosyal medya paylaşımları gündeme oturdu. 9 Mart 2014 yılında, bir otel odasında Bieber'ın tecavüz ettiğini Twitter hesabından açıklayan kadının iddialarını, ünlü isim ve menajeri ile birlikte yalanladı.

Cumartesi günü Justin Bieber hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Danielle isimli bir Twitter kullanıcısı, Bieber’ın kendisine 9 Mart 2014’te Teksas’ın Austin şehrindeki bir otel odasında tecavüz ettiğini iddia etti.

Otel adına kadar detayları açıklayan Danielle’in hesabı ise bir süre sonra kapandı ve kendisine ulaşılamadı. Ertesi gün Justin Bieber, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, 9 Mart’ta orada olmadığını ve elinde kanıt olduğunu açıkladı.

Danielle yayınladığı mesajda, “Arkadaşlarımla gece boyu eğleniyorduk. Daha sonra bir adam yanımıza yaklaşıp Justin Bieber ile tanışmak isteyip istemediğimizi sordu. Tabii ki evet deyip kabul ettik” dedi. 2014’te kendisinin 21, Justin’in ise 20 yaşında olduğunu söyleyen Danielle, ardından Bieber tarafından kendisi ve arkadaşlarının otel odasına davet edildiğini söyledi.

“KİMSEYE SÖYLEMEMEM İÇİN BENİMLE ANLAŞTI”

Danielle, gecenin detaylarını şu sözlerle anlattı: “Justin benimle kimseye bir şey söylememem için anlaştı, eğer uymazsam ciddi hukuki yaptırımları olacağını söyledi. Ardından beni yatağına davet etti. O an kendime, “Bu nasıl normal olabilir” diye sordum.” Olayın gerçekleştiği sırada vücudunun bilincini kaybettiğini belirten Danielle, daha fazla detay vermek istemediğini söyledi.

“TECAVÜZ HAFİFE ALABİLECEĞİM BİR ŞEY DEĞİL”

İddialar karşısında sessizliğini pazar günü bozan Bieber, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kanadalı şarkıcı, “Kariyerim boyunca rastgele suçlamalarla uğraştığım için bir şeylere değinmiyorum ama eşim ve ekibimle konuştuktan sonra bu gece konu hakkında konuşmaya karar verdim. Dedikodular söylentiden ibaret ama tecavüz hafife alabileceğim bir şey değil. Konu ile ilgili hemen konuşmak istedim ancak her gün bu tip sorunlarla baş etmeye çalışan birçok kurban olması nedeniyle herhangi bir açıklama yapmadan önce gerçekleri topladığımdan emin olmalıydım” dedi.

26 yaşındaki şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

* Son 24 saat içinde Twitter’da 9 Mart 2014’te Austin’de bir otelde geçen cinsel istismar hikayesine dahil edildim. Net olmak istiyorum, bu hikayede hiçbir gerçeklik yok. Yakında göstereceğim gibi orada asla bulunmadım.

* Cinsel istismar iddiaları çok ciddiye alınmalı, bu yüzden hemen cevap verme ihtiyacı duydum. Ancak bu hikaye imkansız, bu yüzden yasal işlem yapmak için Twitter ve yetkililerle çalışacağım.

Bahsedilen tarihte bir otelde değil, o dönemki sevgilisi Selena Gomez ile kiraladıkları bir evde kaldıklarını belirten Bieber, birçok kanıtı Twitter hesabından yayınladı. Otel ile irtibata geçtiğini belirten Bieber, o tarihlerde otelde bulunmadığını ve istenmesi durumunda bunu kanıtlayabileceğini söyledi.