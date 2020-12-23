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Justin Bieber, Reynmen’in arkadaşı İbrahim Tilaver’le mesajlaştı
Justin Bieber, Reynmen’in arkadaşı İbrahim Tilaver’le mesajlaştı
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, ünlü fenomen Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver ile mesajlaştı. Bieber ve Tilaver'in konuşmaları sosyal medyada olay oldu.
Magazin 23 Aralık 2020 - 17:03

Instagram’da beğendiği kızların profilini sürekli Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’a atan sosyal medya fenomeni Reynmen’in arkadaşı İbrahim Tilaver, kendisine gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı.

İbrahim Tilaver, Justin Bieber’dan “Dostum neden bana bu profilleri atıyorsun?” mesajıyla  karşı karıya kaldı.

Reynmen de o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver

Justin Bieber, daha sonra İbrahim Tilaver’e şunları yazdı: “Sadece merak ediyorum, evli bir adama neden bu profilleri atıp duruyorsun? Umarım bunu yapmayı bırakırsın.”

İbrahim Tilaver’in dünyaca ünlü şarkıcıyla konuşmaları sosyal medyada olay oldu.

İşte o mesajlar:


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Son güncelleme: 17:37 - 23.12.2020
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