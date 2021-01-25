Justin Bieber tutuklandığı dönemi anlattı

Justin Bieber Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 2014’te alkollü araç kullandığı için tutuklandığı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı güne göndermede bulunarak “7 yıl önce bugün tutuklandım, en iyi dönemim değildi” ifadelerini kullandı.

Bieber, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

“Hayatımın o döneminde bulunduğum noktayla gurur duymuyorum. Acı çekiyordum, mutsuzdum, kafam karışıktı, kızgındım, yanlış yönlendiriliyordum, yanlış anlaşılıyordum ve Tanrı’ya kızgındım.”

“Tanrı beni uzun bir yoldan getirdi. O günden şimdiye kadar bir şeyin farkındayım. Tanrı o zaman bana şimdi olduğu kadar yakındı.”

“Size benden bir tavsiye olarak ‘geçmişinizin Tanrı’nın sizi ne kadar uzun bir yoldan, olduğunuz yere getirdiğini hatırlatmasına izin vermenizi’ söyleyebilirim.”

Şarkıcı ayrıca hayranlarına başlarından geçen utandırıcı olayların bugünü mahvetmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

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