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Justin Bieber tutuklandığı dönemi anlattı

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yıl önce bugün tutuklandım, en iyi dönemim değildi" diye yazdı.

Güncellenme: 16:10, 25/01/2021
Haberler Magazin
Justin Bieber tutuklandığı dönemi anlattı

Justin Bieber Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 2014’te alkollü araç kullandığı için tutuklandığı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı güne göndermede bulunarak “7 yıl önce bugün tutuklandım, en iyi dönemim değildi” ifadelerini kullandı.

Bieber, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

“Hayatımın o döneminde bulunduğum noktayla gurur duymuyorum. Acı çekiyordum, mutsuzdum, kafam karışıktı, kızgındım, yanlış yönlendiriliyordum, yanlış anlaşılıyordum ve Tanrı’ya kızgındım.”

Justin Bieber’ın paylaşımı.

“Tanrı beni uzun bir yoldan getirdi. O günden şimdiye kadar bir şeyin farkındayım. Tanrı o zaman bana şimdi olduğu kadar yakındı.”

“Size benden bir tavsiye olarak ‘geçmişinizin Tanrı’nın sizi ne kadar uzun bir yoldan, olduğunuz yere getirdiğini hatırlatmasına izin vermenizi’ söyleyebilirim.”

Şarkıcı ayrıca hayranlarına başlarından geçen utandırıcı olayların bugünü mahvetmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

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Instagram Justin Bieber sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:16:08,