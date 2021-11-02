Justin Bieber ve Hailey Baldwin: “Birbirimiz için savaşacağız”

Gösteri dünyasının genç çifti Justin Bieber ve Hailey Baldwin katıldıkları podcast programında evlilikleriyle ilgili samimi açıklamalar yaptılar.

Sozcu.com.tr

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Hailey Baldwin, kocası Justin Bieber’ın yaşadığı zihinsel sağlık sorunlarının evliliklerinin ilk dönemlerini nasıl etkilediğini anlattı. 24 yaşındaki model ve 27 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı, 1 Kasım’da In Good Faith With Chelsea & Judah podcast’i için mikron başına beraber oturdular ve evlilikleriyle ilgili sohbet ettiler. Sohbet sırasında Hailey, annesi Kennya Baldwin ile yaptığı bir telefon görüşmeyi anlattı:

“Annemi birkaç kez aradığımı hatırlıyorum; belirli bir zaman Brooklyn’deydik ve onu aradım, ağladım ve ‘Bunu yapamam. Sonsuza kadar böyle olacaksa, bunu yapabilmemin hiçbir yolu yok’ dedim. Telefonda çok sakin olduğunu hatırlıyorum ve ‘Geçecek. Sen iyi olacaksın, o sağlıklı olacak ve biz senin için buradayız’ dedi.”

“TERK EDECEK BİRİ DEĞİLİM”

Ünlü model, hayatının en kötü zamanında birisini terk edecek bir insan olmadığını da sözlerine ekledi.

Baldwin yaşadıkları zorlukla ilgili konuşmaya devam etti: “Gerçekten zordu. ‘Gerçekten iyi olup olmayacağını bilmiyorum’ dediğim günler oldu. İçimde gerçekten derinlerde bir şey ‘Bunu atlatacak’ diyordu. Uzun sürecekti. O sırada Justin, depresyon mücadelelerinin ortasındaydı.”

İNADIMIZ EVLİLİĞİMİZİ KURTARDI

Justin Bieber ise şunları söyledi: “Sağlıklı, ciddi bir ilişki içinde olabileceğim bir yere ulaşmak için geçmem gereken ciddi bir iyileşme olduğunu fark ettim çünkü çok fazla travma ve yaram vardı. Bu yüzden kendimi bu şeyler üzerinde çalışmaya ve sağlıklı olmaya adadım. Bence bir şeyleri iyileştirmenin tam zamanıydı, sadece biz her gün birbirimizi arıyorduk, tutarlı davrandık, onun hiçbir yere gitmediğini gördüm.”

Baldwin, inatlarının evliliği kurtardığını da sözlerine ekledi: “İkimiz de ‘bıraktım’ diyecek kişi olmayacaktık. İkimiz de durumdan uzaklaşan taraf olmayacaktık. Çünkü ikimiz de ‘Hey, biz bunun için savaşmayı seçtik, bu yüzden ihtiyacımız olan her şeyi aşmaya devam edeceğiz’ diyorduk.”

2018’de evlenen çift, daha önce verdikleri röportajlarda evliliklerinin ilk yılının çok zor olduğunu söylüyorlardı.

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