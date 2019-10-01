Justin Bieber ve Hailey Baldwin evlendi

Geçtiğimiz yıl gizlice evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin, nihayet bir yıl sonra, dün akşam ailelerinin önünde yemin ederek, nikah tazeledi.

Hailey Baldwin ve Justin Bieber, 2018’de sürpriz bir şekilde evlendiklerini açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Düğün yapıp yapmayacakları belli olmayan çift, dün akşam Kuzey Carolina’da, göl kenarında, ailelerinin önünde yemin ederek, yeniden evlendi.

Henüz düğüne dair bir paylaşım yapılmamasına rağmen, Hailey’in düğünde Vera Wang imzalı bir gelinlik giydiği söyleniyor. Montage Palmetto Bluff isimli lüks villada gerçekleşen düğüne ie Kendall Jenner ve Kylie Jenner gibi isimler katıldı. Yine dış basının haberine göre Daniel Caesar ise gecede sahne almış.

Bieber ve Baldwin, düğünün yapıldığı tesiste yer alan Somerset Şapeli'nde 154 davetlinin önünde birbirlerine “evet” dedikten sonra davetlilerle birlikte Wilson Balo Salonu'nda kokteyle geçildi.

