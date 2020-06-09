Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in 1 milyon dolarlık corona virüsü tatili planı

Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in 1 milyon dolarlık corona virüsü tatili planı

Justin Biber, 1 milyon dolarlık tur otobüsünü alıp eşi Hailey Baldwin Bieber ile Utah'ta kamp tatiline çıktı. Corona virüsü salgını nedeniyle tedbir alan çift ıssız koylarda yüzme keyfi yaptı.

Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, dünyada 7 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüsüne karşı tedbiri elden bırakmıyor. Pandemi döneminin büyük bir kısmını Kanada’da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinde karantinada geçiren çift kurallara hala uyuyor.

Pandeminin ardından Los Angeles’a (LA) dönen çift, uzmanların sosyal mesafe ve maske uyarılarını dikkate alıyor.

Kamp yapmaya karar veren çift, sosyal izolasyon için Justin Biber’ın 1 milyon dolarlık tur otobüsünü tercih etti.

Utah’ta kamp tatiline çıkan çiftin, ultra lüks otobüslerinin özellikleri gündem oldu.

Marathon Coach marka aracın iç kısmında, üç adet televizyon bulunan geniş bir oturma alanı var.

Isıtmalı zemini olan araçta, kızıl ötesi sauna ve şömine de bulunuyor.

Büyük bir ana yatak odası olan otobüsün banyo ve mutfak tezgahları mermerden. Mutfakta barbekü bile var.

İşte efsane aracın lüks görüntüsü…





