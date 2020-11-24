Justin Bieber’dan eşi Hailey Baldwin’e: En büyük hayalim seninle yaşlanmak

Ünlü model Hailey Baldwin 24 yaşına bastı. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşinin doğum gününü "En büyük hayalim seninle yaşlanmak. Benim olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar bebeğim" sözleriyle kutladı.

Birçok insanın Justin Bieber’ın evli olmasını umursamadığını, bu yüzden de eşini çok kıskandığını itiraf etmesiyle gündemde olan Hailey Baldwin, önceki gün 24 yaşına bastı.

Justin Bieber, Instagram hesabından eşi ile çekilen fotoğraflarını yayınlayarak altına da romantik bir mesaj ekledi.

“TAKINTILI DERECEDE BAĞLIYIM”

Şarkıcı eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

“Gözlerim, kalbim, ruhum senin için. Sen neredeysen evim orada. Sen benim güvenli bölgemsin. Olduğun insana takıntılı derecede bağlıyım. En büyük hayalim seninle yaşlanmak. Sonsuza dek benim olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar bebeğim.”