Justin Bieber’ın bekar evi 53 milyon TL’ye satılıyor

Pop yıldızı Justin Bieber'ın bekarlık dönemlerinde kullandığı lüks apartman dairesi yaklaşık 53 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, Kaliforniya, Beverly Hills’teki çatı katı apartmanını yaklaşık 53 milyon TL’ye (3,4 milyon Dolar) satıyor.

People’ın haberine göre, 28 yaşındaki yıldızın eski çatı katı dairesinde iki yatak odası, üç banyo ve panoramik şehir manzaralı özel bir çatı terası bulunuyor.

Bieber’ın 2014 yılında yaşadığı ev, Berkshire Hathaway HomeServices tarafından satılıyor.

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2013 yılında inşa edilen lüks apartman dairesinin birincil süitinde özelleştirilmiş bir gömme dolap, ayrı duş ve küvetin yanı sıra çift lavabo bulunuyor.

Modern ev; gurme mutfağı, ankastre kahve makinesi, kahvaltı barı, çatı katında spa küveti, ateş çukuru, açık mutfak ve barın yanı sıra muhteşem panoramik şehir manzaralarına sahip.

Rezidansın binasında da spor salonu ve konferans merkezi gibi olanaklar mevcut. Ayrıca konumu itibarıyla Beverly Hills restoranlarına ve butik alışveriş merkezlerine birkaç dakika uzaklıkta yer alıyor.

Grammy ödüllü şarkıcı, evden taşındıktan sonra Eylül 2018’de karısı Hailey Baldwin Bieber ile evlendi.

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