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Justin Theroux, Jennifer Aniston ile birbirlerini hala sevdiklerini kabul etti

Ünlü oyuncu, 3 yıl önce ayrıldığı eşi Jennifer Aniston için sevgi dolu sözler sarf etti. Son yıllarda rol aldığı The Leftlovers ve Star Wars gibi yapımlarla dikkatleri çeken Theroux, ayrılığa rağmen hâlâ görüştüklerini ve birbirlerini sevdiklerini anlattı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:52, 16/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Justin Theroux, Jennifer Aniston ile birbirlerini hala sevdiklerini kabul etti

Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden biriyken 2018'de ayrılan ve Justin Theroux ve Jennifer Aniston arkadaşlık ilişkilerini korumayı başaran nadir çiftlerden.

Threoux'un son olarak Esquire'a verdiği röportajda “arkadaş kaldığımızı söyleyebilirim. Her gün konuşmuyoruz ama birbirimizi arıyoruz. FaceTime yapıyoruz. Mesaj gönderiyoruz” diyor.

Oyuncu, eski sevgilisiyle arkadaş kalabilmeyi boşanmış olmalarına rağmen karşılıklı sevgi ve saygının devam etmesine bağlıyor.

GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORLAR

Başarılı aktör sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Beğen ya da beğenme, o kadar dramatik bir ayrılık yaşamadık ve birbirimizi seviyoruz. Arkadaşlığımıza değer verdiğimi söylerken samimiyim. Şahsen benim için temas halinde olmasak bu bir kayıp olur. Ve bu durumun, onun için de geçerli olduğunu düşünmek istiyorum.”

Theroux'un da belirttiği gibi eski eşler düzenli olarak görüşüyor ve hatta bu görüşmelerden görüntüler de sık sık basına yansıyor. 2019'da pek çok arkadaşlarıyla beraber Şükran Günü'nü kutlayan çift, selfieler çekmeyi de ihmal etmemişti.

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Yayınlanma Tarihi:15:50,