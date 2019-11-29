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Justin Timberlake eşini aldattığı için pişman
Justin Timberlake eşini aldattığı için pişman
Başarılı şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, geçtiğimiz günlerde Alisha Wainwright ile samimi bir şekilde görüntülenmiş, eşi Jessica Biel'i aldattığı haberlerine konu olmuştu. Ünlü isme yakın bir kaynak Timberlake'in bu olaydan sonra pişmanlık yaşadığını açıkladı.
Magazin 29 Kasım 2019 - 14:03

Geçtiğimiz hafta Justin Timberlake’in New Orleans’ta bir barın balkonunda rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele tutuştuğu ve zaman zaman Wainwright’ın kolunu okuşadığı görüntüleri yayılmıştı. Bu görüntülerden sonra Jessica Biel ile olan yedi yıllık evliliğinin sonunun yaklaştığı konuları konuşulmaya başladı.

Alisha Wainwright

E! Online’a konuşan bir kaynak ise, Justin Timberlake’in o gece olanlardan dolayı pişman olduğunu dile getirdiğini iddia etti. Ayakta duramayacak kadar alkollü olduğu ve Wainwright ile aralarında daha fazla bir yakınlaşma olmadığını söyleyen kişi, yayınlanan görüntülerin ikili arasında romantik bir şey yaşandığını göstermediğini iddia etti.

Justin Timberlake ve Jessica Biel’e yakın başka bir isim de, çiftin bu haberlere gülüp geçtiğini ileri sürdü.

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