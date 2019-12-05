Justin Timberlake sessizliğini bozdu

Justin Timberlake, hakkında çıkan dedikodulara sosyal medya hesabından nokta koydu. Timberlake, eşini rol arkadaşı Alisha Wainwright ile aldattığına dair haberleri yalanladı. Wainwright ile bir barda el ele tutuştuğu için pişman olduğunu söyledi.

Justin Timberlake, geçen hafta bir barda, rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele görüntülenmiş, parmağında alyansının olmaması ise eşini aldattığı dedikodularını güçlendirmişti. Ünlü şarkıcı çıkan haberlerin ardından ilk kez Instagram açıklama yaptı. Timberlake, rol arkadaşı ile aralarında duygusal hiçbir şey yaşanmadığını açıkladı.

Dedikodulardan uzak durmaya çalıştığını belirten Timberlake, “Ama çıkan son dedikodular sevdiğim insanları incitiyor. Birkaç hafta önce büyük bir hataya düştüm. İzin verin açık olayım, rol arkadaşımla aramda hiçbir şey geçmedi. O gece çok sarhoştum ve yaptığımdan pişmanlık duyuyorum. Daha iyi bilmeliydim. Bu çocuğum için olmak istediğim bir örnek değil. Mükemmel karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumun içine soktuğum için özür diliyorum, şimdi iyi bir eş ve baba olmaya odaklandım. Palmer’da çalıştığım için gurur duyuyorum” dedi.

Alisha Wainwright ise konu hakkında hiçbir açıklama yapmadı. İkilinin arasında ise herhangi bir gerginliğin olmadığı söyleniyor.