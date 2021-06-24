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Justin Timberlake: “Şu anda hepimiz Britney’i desteklemeliyiz”

Justin Timberlake, Britney Spears'ı destekleyerek sosyal medyadan eski sevgilisinin yanında olduğunu belirten paylaşımlar yaptı. Britney Spears bir süredir babasının vasiliğinden çıkmaya çalışarak özgürlüğü için mücadele ediyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:53, 24/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Justin Timberlake: “Şu anda hepimiz Britney’i desteklemeliyiz”

Justin Timberlake, eski sevgilisinin özgürlük savaşına destek oldu. Bir zamanların ikonik çifti olan Justin Timberlake ve Britney Spears, yıllar önce yollarını ayırıp farklı hayatlar seçseler de Spears’ın bir süredir devam eden vasilik davasına Timberlake’ten de destek geldi.

Jessica Biel ile evli olan Timberlake, Twitter’da bir insanın hiçbir şekilde kendi iradesi dışında hareket etmeye zorlanmaması ve çok çalışarak kazandığı bir şeylere erişmek için izin istemek zorunda olmaması gerektiğini yazdı.

Timberlake eşi Jessica Biel’i de kast ederek paylaşımlarına şunları ekledi: “Biz bu süre zarfında sevgimizi ve mutlak desteğimizi Britney’e gönderiyoruz. Mahkemelerin ve ailesinin bunu düzeltmesini ve onun istediği gibi yaşamasına izin vermesini umuyoruz.”

AİLESİNE KARŞI ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Spears, 2008’de eşi Kevin Federline’den boşandıktan sonra babasının vasiliğine girdi. Şimdiye kadar vasilikle ilgili hiçbir mahkemede yer almayan Spears, 13 yılın sonunda konuşarak artık özgürlüğünü istediğini dile getirdi.

Yargıç Brenda Penny’ye telefonla yaptığı 23 dakikalık konuşma sırasında; vasilik durumunun artık sona ermesi gerektiğini, ailesinin kendisini sömürdüğünü, evlenmek ve başka bir bebek sahibi olmak istemesine rağmen doğum kontrolüne zorlandığını anlattı.

Spears, ifadelerinde çalışmaya ara vermek istemesine rağmen bu isteğinin dahi yerine getirilmediğini ve kendisini köle gibi hissettiğini belirtti.

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