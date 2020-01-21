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Justin Timberlake ve Jessica Biel evliliklerindeki krizi atlattı
Justin Timberlake ve Jessica Biel evliliklerindeki krizi atlattı
Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, kasım ayında rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele görüntülenmiş ve 7 yıllık eşi Jessica Biel'i aldattığı haberlerine konu olmuştu. Olayın ardından, çift ilk defa New York sokaklarında mutlu bir halde görüntülendi.
Magazin 21 Ocak 2020 - 12:32

Justin Timberlake’in eşini aldattığı haberleri kasım ayında magazin gündemini oldukça meşgul etmişti.

Palmer adlı filmde oynadığı rol arkadaşı Alisha Wainwright ile bir barda el ele görüntülenen Timberlake’in o gece parmağında alyansının olması aldattığı iddialarını güçlendirmişti.

BACKGRID USA

Aralık ayında Instagram hesabından bir açıklama yapan Timberlake, “Mükemmel karımdan ve ailemden onları böyle utanç verici bir durumun içine soktuğum için özür diliyorum” diyerek, olaydan sonra iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını dile getirmişti.

Çıkan dedikodular hakkında rol arkadaşı Alisha Wainwright ise sessizliğini korumuştu.

BACKGRID USA

Olayın ardından iki ay geçti ve Timberlake, eşi Jessica Biel ilk kez New York’ta birlikte görüntülendi. Keyifli halleri gözden kaçmayan çiftin aralarında geçen krizi atlattıkları iddia edildi.

Kol kola dolaşan ikiliye yakın bir kaynak, “İkisinin de keyfi çok yerinde, gülüyor ve sohbet ediyorlardı” dedi.

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