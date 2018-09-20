Justin Timberlake ve Jessica Biel nihayet bakıcı buldu

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Pazartesi gecesi düzenlenen 70. Emmy Ödülleri’nin en eğlenceli ve en şık çifti hiç kuşkusuz Justin Timberlake ve Jessica Biel’di. Altı yıl önce evlenen ve üç yaşında Silas adında bir çocukları olan çift, aşklarını daha ilk gün gibi taze tutuyor. Birlikte eğlenmeyi de çok iyi başaran Timberlake ve Biel, her organizasyona da birlikte katılıyor.

Sanat dünyasının da favori çifti olan Justin ve Jessica, bir süredir bakıcı sıkıntısı yaşıyordu. Emmy törenine giderken de yine aynı sıkıntıdan muzdarip olan ikiliden Timberlake, bakıcı bulduklarını ve artık törene gidebileceklerini anlatan bir Instagram paylaşımı yaptı.