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Justin Timberlake ve Jessica Biel nihayet bakıcı buldu
Justin Timberlake ve Jessica Biel nihayet bakıcı buldu
Yaklaşık 6 yıl önce evlenen ve 3 yaşında Silas adında bir çocukları olan Jessica Biel ve Justin Timberlake çifti, Emmy törenine giderken bakıcı bulduklarını açıkladı...
Magazin 20 Eylül 2018 - 16:24

Pazartesi gecesi düzenlenen 70. Emmy Ödülleri’nin en eğlenceli ve en şık çifti hiç kuşkusuz Justin Timberlake ve Jessica Biel’di. Altı yıl önce evlenen ve üç yaşında Silas adında bir çocukları olan çift, aşklarını daha ilk gün gibi taze tutuyor. Birlikte eğlenmeyi de çok iyi başaran Timberlake ve Biel, her organizasyona da birlikte katılıyor.
justin-jessica1Sanat dünyasının da favori çifti olan Justin ve Jessica, bir süredir bakıcı sıkıntısı yaşıyordu. Emmy törenine giderken de yine aynı sıkıntıdan muzdarip olan ikiliden Timberlake, bakıcı bulduklarını ve artık törene gidebileceklerini anlatan bir Instagram paylaşımı yaptı.

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