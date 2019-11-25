Justin Timberlake’in, eşi Jessica Biel’i aldattığı iddia edildi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in, rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele görüldüğü haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

ABD’nin New Orleans şehrinde bir barda eğlenen Justin Timberlake ve Alisha Wainwright’ın samimi görüntüleri hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Timberlake’in o gece parmağında alyansının bulunmaması ise aldattığı iddialarını güçlendirdi.

The Sun’ın yayınladığı görüntülere göre Justin Timberlake’in gecenin sonunda tek başına ayağa kalkamayacak kadar sarhoş olduğu iddia edildi. Etrafındaki kişilerin yardımıyla kalkan Timberlake, mekanı tek başına terk etti.

People dergisine konuşan bir kaynak ise ikilinin arasında duygusal bir yakınlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Her fırsatta eşi Jessica Biel hakkında “O beni ve hayatımı değiştirdi” açıklaması yapan Timberlake’in bu hareketinden sonra eşi Biel’in tepkisi merak konusu oldu.

2007 yılından beri birlikte olan çiftin üç yaşında Silas adında bir çocukları bulunuyor.