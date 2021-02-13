Justin Timberlake’ten Britney Spears’a yıllar sonra özür: Benden faydalandılar

ABD’de 1990’ların sonundan itibaren pop müzik dünyasına damga vuran isimlerden Britney Spears son günlerde özel hayatıyla yeniden gündemde.

39 yaşındaki şarkıcının babasıyla olan vasilik davası sonuçlanırken, Spears servetinin kontrolünü babasıyla ortak yönetme hakkına sahip oldu. Geçmişte yaşadığı mental sorunlar nedeniyle tüm finansal kontrolü babasına devredilen şarkıcı, hayatının kontrolünü geri almak için mücadele ediyor.

Spears’ın çalkantılı hayatı ve medyanın kadın yıldızlara yaklaşımını anlatan New York Times-Hulu ortak yapımı belgesel de uluslararası medyanın gündeminde. Söz konusu belgeselin ardından Spears’ın hayatındaki en önemli isimlerden biri olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Justin Timberlake de konuştu.

Disney yapımlarında çocuk yıldız olarak kariyerlerine başlayan ikili, devam eden süreçte 1998-2002 yılları arasında ilişki yaşayarak magazin dünyasının en gözde çifti olmuştu. 2002’de yaşanan ayrılığın ardından Timberlake, Spears’ın kendisini aldattığını savunmuş ve buna video kliplerinde dahi yer vermişti.

‘YETERSİZ KALDIM’

Aradan geçen yaklaşık 20 yıllık sürenin ardından Timberlake’ten özür açıklaması geldi.

Sosyal medyadan bir açıklama paylaşan Timberlake, “Mesajları, yorumları ve birçok şeyi gördüm ve açıklama yapmak istedim. Sergilediğim davranışların sorunlara yol açtığı dönem için pişmanım. Doğru olan şeyi yaparak konuşmadığım için üzgünüm. O anlarda yetersiz kaldığımın ve pek çok insanın bundan faydalandığının farkındayım. Britney Spears ve Janet Jackson’dan özellikle özür diliyorum. Her ikisi de değer verdiğim ve saygı duyduğum kadınlar. Çuvalladığımı biliyorum” dedi.

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